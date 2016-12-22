Володин призвал «не самоуспокаиваться» в связи с выдвижением Путина

Несмотря на выдвижение Владимира Путина на президентские выборы 2018 года, нельзя считать, что их исход предопределен. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, выступая перед журналистами, передает корреспондент РБК.
«Нельзя самоуспокаиваться», — сказал он. По словам спикера нижней палаты, «сегодня [Путин] о своем решении заявил, и у нас появилась надежда на то, что у страны есть будущее». «С Путиным Россия будет сильнее, люди будут жить лучше и, что самое главное, наши граждане будут защищены», — подчеркнул Володин.
Владимир Путин объявил, что примет участие в президентских выборах 2018 года 6 декабря на встрече с работниками завода ГАЗ в Нижнем Новгороде. «Лучшего места и лучшего повода для объявления об этом, наверное, нет. Спасибо вам за поддержку», — сказал он.
В партии «Единая Россия» уже пообещали поддержать выдвижение Путина на новый срок. Лидер фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов назвал заявление президента «замечательной новостью». Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в свою очередь заявила, что решение Путина «было ожидаемым».
Президентские выборы в России должны состояться 18 марта 2018 года.