Минтранс назвал срок полного перевода движения поездов в обход Украины

Россия запустит все свои поезда в обход Украины до конца года. Об этом заявил министр транспорта России Максим Соколов, передает ТАСС. Речь идет о 62 пассажирских и 30 грузовых маршрутах.

РФ с 20 сентября пустила в обход Украины часть грузовых поездов, а с 15 ноября — часть пассажирских. Изменения коснулись составов из Москвы в Кисловодск, Анапу, Назрань, Адлер и Новороссийск и из Санкт-Петербурга в Адлер, а также из Воронежа, Адлера, Анапы, Новороссийска в столицу, из Адлера в Нижний Новгород и из Кисловодска в Иркутск и Тынду. Теперь эти маршруты проходят по участку Журавка — Миллерово на территории Воронежской и Ростовской областей.

До постройки новой магистрали поезда, ехавшие из Центрального федерального округа в сторону Ростовской области, дважды пересекали украинскую границу и часть пути проделывали по Луганской области.