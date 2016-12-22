«Аэрофлот» предупредил об изменении расписания рейсов в Шереметьево

Авиакомпания «Аэрофлот» заявила, что расписание ее рейсов, вылетающих и прилетающих в аэропорт Шереметьево, будет скорректировано после того, как самолет AirBaltic выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Сообщение размещено на официальном сайте перевозчика.

В компании призвали пассажиров следить за изменениями в расписании на своем официальном сайте, также информация будет публиковаться в Twitter «Аэрофлота». Кроме того, говорится в сообщении, перевозчик будет оповещать пассажиров через центр бронирования и информации.

https://www.instagram.com/p/BcXFT0WlReH/

В среду, 6 декабря, в Шереметьево закрыли одну из взлетно-посадочных полос после того, как за ее пределы выехал самолет AirBaltic, выполнявший рейс из Риги. Самолет, сообщал источник «Интерфакса» в экстренных службах, выкатился на пять метров за пределы ВПП передней стойкой шасси. Источник РБК рассказал, что в аэропорту из-за снегопада осложнены работы по приему и отправке самолетов.