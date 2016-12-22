Пучдемон объявил о начале своей избирательной кампании

Бывший президент женералитета (правительства) Каталонии Карлес Пучдемон, бежавший из Испании в Бельгию, заявил о начале своей избирательной кампании на парламентских выборах в регионе. Об этом сообщает бельгийская газета Le Soir.

Экс-президент сделал это заявление в отеле города Брюгге. По его мнению, каталонцы должны «ратифицировать» результаты региональных выборов 21 декабря, чтобы «стать независимым государством». «Эти выборы являются самыми важными в нашей истории. Они определят историю на век», — заявил Пучдемон.

Карлес Пучдемон уехал в Бельгию из Испании в конце октября вместе с несколькими соратниками. Суд Испании требует европейского ордера на арест бывшего главы каталонского правительства. После суточного ареста бельгийские власти отпустили Пучдемона, однако запретили ему покидать страну. В середине ноября суд Бельгии отложил до 4 декабря вопрос об экстрадиции Пучдемона в Бельгию. В Испании ему грозит до 30 лет лишения свободы. В случае, если испанским властям удастся добиться его экстрадиции, они пообещали посадить Пучдемона в одиночную камеру.

Каталонский парламент принял декларацию о независимости 27 октября согласно результатам референдума 1 октября.Власти Испании отказались признавать как референдум, так и декларацию каталонского парламента. Мадрид на основании ст.155 конституции страны упразднил де-факто автономии, введя прямое управление. Часть депутатов парламента и членов правительства Каталонии были арестованы.