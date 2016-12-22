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Сбербанк назвал главную киберугрозу в банковской сфере
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Сбербанк назвал главную киберугрозу в банковской сфере
Кибератака на российские банки, 17:23
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Сбербанк назвал главную киберугрозу в банковской сфере

Основной угрозой кибербезопасности в банковской сфере стали не вирусы, а другой вид мошенничества — социальная инженерия (манипулирование поведением человека с использованием социальных и психологических навыков), на которую приходится 80% всех атак на клиентов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя службы информационной безопасности Сбербанка Сергея Лебедя.

«Для нас сейчас технические вопросы перестали быть актуальными, мы научились бороться с вирусами, компьютерными атаками», — сказал он.

По его словам, Сбербанк ежедневно фиксирует около 2 тыс. обращений клиентов, связанных с мошенничеством, а за год в черные списки банка попадает около 50 тыс. мошенников, пытавшихся обмануть частных клиентов, и еще несколько тысяч, атаковавших юридических лиц.

Лебедь пожаловался, что черные списки банка не вызывают интереса у правоохранительных органов, обращения в ФСБ и МВД не находят понимания. «Самое печальное для нас, что этим в государстве никто не хочет заниматься», — отметил он.

«Социальные инженеры»: как не попасться в ловушку кибермошенников
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4 декабря Сбербанк заявил о случаях ошибочных списаний с карт банка, но вскоре сообщил, что неполадка устранена, и извинился перед клиентами.

До этого, 30 ноября, банк проинформировал о технических сбоях при проведении операций по картам, а в июле у клиентов возникли сложности при оплате по картам и через «Сбербанк Онлайн».

Теги: Сбербанк , кибератаки
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