Сбербанк сообщил об устранении ошибки со списаниями денег с карт

Сбербанк сообщил о восстановлении операций по банковским картам. Об этом сообщили РБК в пресс-службе кредитной организации.
«Системы банка работают в штатном режиме. Причина сбоя уточняется. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», — сообщили в пресс-службе.
4 декабря в Сбербанке сообщили о том, что со счетов некоторых клиентов были ошибочно списаны средства «по несостоявшимся операциям». В кредитной организации пообещали автоматическир восстановить балансы пострадавших пользователей.
В пресс-службе Сбербанка РБК сообщили о проблемах при проведении операций с картами как Сбербанка, так и других финансовых организаций на терминалах и в торговых сетях, обслуживаемых кредитной организацией и другими банками.
Как отмечают эксперты, ошибочное списание средств по несостоявшимся операциям может быть связано, как со сбоем в процессинге, так и с неполадками других систем. Если предположить, что ошибки были вызваны проблемами в работе процессинга, то среди возможных причин можно выделить две, рассказал РБК генеральный директор компании Zecurion Алексей Раевский.
«Самая распространенная причина ошибок в работе процессинга — кибератаки, для предотвращения которых банк может временно отключить прием платежей по картам, — говорит он. — Также учитывая, сколько сейчас новых технологических решений внедряет Сбербанк, ошибки неизбежны, так как во время каждого обновления систем могут происходить сбои, но далеко не все они заметны конечному потребителю».В конце ноября Сбербанк также сообщал о проблемах при проведении операций по картам клиентов. Трудности возникали из-за технических неполадок.