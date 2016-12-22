Сбербанк сообщил об устранении ошибки со списаниями денег с карт

Сбербанк сообщил о восстановлении операций по банковским картам. Об этом сообщили РБК в пресс-службе кредитной организации.

«Системы банка работают в штатном режиме. Причина сбоя уточняется. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», — сообщили в пресс-службе.

4 декабря в Сбербанке сообщили о том, что со счетов некоторых клиентов были ошибочно списаны средства «по несостоявшимся операциям». В кредитной организации пообещали автоматическир восстановить балансы пострадавших пользователей.

В пресс-службе Сбербанка РБК сообщили о проблемах при проведении операций с картами как Сбербанка, так и других финансовых организаций на терминалах и в торговых сетях, обслуживаемых кредитной организацией и другими банками.

Как отмечают эксперты, ошибочное списание средств по несостоявшимся операциям может быть связано, как со сбоем в процессинге, так и с неполадками других систем. Если предположить, что ошибки были вызваны проблемами в работе процессинга, то среди возможных причин можно выделить две, рассказал РБК генеральный директор компании Zecurion Алексей Раевский.

«Самая распространенная причина ошибок в работе процессинга — кибератаки, для предотвращения которых банк может временно отключить прием платежей по картам, — говорит он. — Также учитывая, сколько сейчас новых технологических решений внедряет Сбербанк, ошибки неизбежны, так как во время каждого обновления систем могут происходить сбои, но далеко не все они заметны конечному потребителю».