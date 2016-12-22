Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,37 58,77 EUR Нал. 70,19 69,52 USD Бирж. 59,09 +0,34 EUR Бирж. 69,85 +0,39 USD ЦБ. 58,93 +0,24 EUR ЦБ. 69,71 +0,07 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 12685,13 +1001,20 ММВБ 2120,43 +0,32% РТС 1130,50 -0,33% Brent 62,19 -0,78% DJIA 24180,64 -0,45% Nasdaq 6762,21 -0,19% FTSE 7335,95 +0,12%
В «Яблоке» заявили об ответственности Путина за отстранение от Олимпиады
Лента новостей
Мужской минимум: главные покупки перед Новым годом 16:20, Партнерский материал В офис IT-группы «Ланит» в Москве пришли силовики 16:19, Бизнес Скворцова объяснила появление в Минздраве неиспользованных средств 16:11, Общество Скворцова оценила рост цен на лекарства из-за маркировки в 33 коп. 16:05, Общество В «Яблоке» заявили об ответственности Путина за отстранение от Олимпиады 15:52, Политика Золотые победы: самые яркие выступления россиян на зимних Олимпиадах 15:48, Фотогалерея  Немцы выпустят собственный сериал по мотивам «Моста» 15:47, Общество Считаете себя хорошим рыбаком и опытным водителем: пройдите тест 15:39, РБК и Mitsubishi Pajero Sport Члена Европейского парламента обвинили в шпионаже в пользу России 15:29, Политика Медведев совершил виртуальную поездку на поезде из Москвы в Казань 15:28, Технологии и медиа Захарова назвала условия отмены мер закона о СМИ-иноагентах 15:28, Политика Путин предложил объявить 2018-й годом добровольца и волонтера 15:19, Политика Миллионы в чемоданах: в чем обвиняют Сулеймана Керимова 15:11, Политика Минфин оценил необходимость новых бондов для возвращения денег элит 15:03, Бизнес Путин пообещал скоро принять решение об участии в выборах президента 15:03, Политика Песков опроверг наличие в Кремле вызывающих сбой GPS-устройств «глушилок» 15:02, Технологии и медиа Исинбаева призвала спортсменов «не делать глупостей» из-за решения МОК 14:58, Общество МИД спросил 100 иностранных журналистов о «трудностях жизни в России» 14:53, Политика Французский суд увеличил сумму залога для Керимова до €40 млн 14:45, Общество Россия сняла введенный из-за АЧС запрет на импорт свинины из ЕС 14:43, Экономика В чемпионате России по футболу произошла четвертая тренерская отставка 14:31, Спорт В Думу внесли законопроект о запрете контактной притравки собак и птиц 14:27, Общество Девелопер Энвер Кузьмин: «Реновация сделает Москву похожей на Берлин» 14:22, Недвижимость В России введут идентификацию устройств с подключением к интернету 14:22, Технологии и медиа Распознавание лиц: «Нас всех оцифруют, какое там будет прайваси?» 14:21, РБК и Henderson Скворцова рассказала о «свойственной медицине России теплоте» 14:21, Общество Сотрудника ФСИН задержали после передачи телефонов в СИЗО 14:12, Общество МИД обвинил спецслужбы США в попытках завербовать российских журналистов 14:10, Политика
В «Яблоке» заявили об ответственности Путина за отстранение от Олимпиады
Допинговый скандал на Олимпиаде, 15:52
0
В «Яблоке» заявили об ответственности Путина за отстранение от Олимпиады

Владимир Путин несет персональную ответственность за «отстранение одной из главных спортивных держав» от Олимпийских игр и в связи с этим не имеет морального права вновь выдвигаться на пост президента, заявила РБК председатель партии «Яблоко» ​Эмилия Слабунова.

Слабунова оценила принятое решение МОК как «беспрецедентную ситуацию», которая «серьезно подрывает авторитет России на долгие годы вперед». Ответственность за эту ситуацию, утверждает Слабунова, должно нести руководство страны. «Отстранение нашей сборной — прямой результат безответственной политики руководства страны, которая ради того, чтобы пустить миру «пыль в глаза», сделала ложь и применение допинга государственной политикой», — подчеркнула Слабунова.

Слабунова возложила персональную ответственность за произошедшее на вице-премьера, бывшего министра спорта Виталия Мутко и президента Владимира Путина. «Непосредственную ответственность за этот провал несут Виталий Мутко, отставки которого мы требовали еще в прошлом году, и президент Владимир Путин, который вместо честного разбирательства и отстранения министра спорта от должности повысил его до вице-премьера правительства. Путин подставил страну и спортсменов под удар и не имеет морального права вновь выдвигаться в президенты», — заявила председатель партии.

При этом, по мнению Слабуновой, каждый спортсмен должен самостоятельно принимать решение о том, будет ли он выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом. Государство не имеет права принимать это решение за самих атлетов. «Виновники национального унижения не должны решать судьбу честных спортсменов», — подчеркнула она.

Без флага России: поедут ли российские спортсмены на Олимпиаду в Корею
Общество

Накануне, 5 декабря, исполнительный комитет МОК объявил об отстранении России от участия в зимней Олимпиаде 2018 года. Принять участие в играх спортсмены из России смогут только под нейтральным флагом. При этом участие будет закрыто для тех атлетов, которые заподозрены в употреблении допинга. Также МОК пожизненно запретил бывшему министру спорта Виталию Мутко и экс-замминистру спорта Юрию Нагорных посещать Олимпийские игры.

Несколько российских спортсменов уже заявили, что если Россия не станет бойкотировать участие в играх в Пхёнчхане, то они отправятся в Южную Корею под нейтральным флагом. В частности, о подобном решении уже сообщили шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан и биатлонистка Ольга Подчуфарова.

Лозаннский трибунал: кто принимал решение об участии России в Олимпиаде Еще 11 фото
Фотогалерея

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле проанализируют решение МОК, и призвал «исключить эмоции». Он также заявил, что приоритетная задача для российских властей — защита интересов спортсменов.

В Совете Федерации назвали вынесенное исполкомом МОК решение «ударом по национальному достоинству». Сенатор Константин Косачев заявил, что оно является реакцией на успехи российских спортсменов на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.

Теги: Владимир Путин , Олимпиада , «Яблоко» , Виталий Мутко
Главное
Пассажирский самолет в Шереметьево выкатился за пределы полосы Общество
Материалы по теме
Канделаки призвала российских спортсменов ехать на Олимпиаду Общество
Отстраненные российские олимпийцы подали иски в Спортивный арбитраж Политика
Глава WADA назвал взвешенным решение МОК по России на Олимпиаде-2018 Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку