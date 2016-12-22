В «Яблоке» заявили об ответственности Путина за отстранение от Олимпиады

Владимир Путин несет персональную ответственность за «отстранение одной из главных спортивных держав» от Олимпийских игр и в связи с этим не имеет морального права вновь выдвигаться на пост президента, заявила РБК председатель партии «Яблоко» ​Эмилия Слабунова.

Слабунова оценила принятое решение МОК как «беспрецедентную ситуацию», которая «серьезно подрывает авторитет России на долгие годы вперед». Ответственность за эту ситуацию, утверждает Слабунова, должно нести руководство страны. «Отстранение нашей сборной — прямой результат безответственной политики руководства страны, которая ради того, чтобы пустить миру «пыль в глаза», сделала ложь и применение допинга государственной политикой», — подчеркнула Слабунова.

Слабунова возложила персональную ответственность за произошедшее на вице-премьера, бывшего министра спорта Виталия Мутко и президента Владимира Путина. «Непосредственную ответственность за этот провал несут Виталий Мутко, отставки которого мы требовали еще в прошлом году, и президент Владимир Путин, который вместо честного разбирательства и отстранения министра спорта от должности повысил его до вице-премьера правительства. Путин подставил страну и спортсменов под удар и не имеет морального права вновь выдвигаться в президенты», — заявила председатель партии.

При этом, по мнению Слабуновой, каждый спортсмен должен самостоятельно принимать решение о том, будет ли он выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом. Государство не имеет права принимать это решение за самих атлетов. «Виновники национального унижения не должны решать судьбу честных спортсменов», — подчеркнула она.

Накануне, 5 декабря, исполнительный комитет МОК объявил об отстранении России от участия в зимней Олимпиаде 2018 года. Принять участие в играх спортсмены из России смогут только под нейтральным флагом. При этом участие будет закрыто для тех атлетов, которые заподозрены в употреблении допинга. Также МОК пожизненно запретил бывшему министру спорта Виталию Мутко и экс-замминистру спорта Юрию Нагорных посещать Олимпийские игры.

Несколько российских спортсменов уже заявили, что если Россия не станет бойкотировать участие в играх в Пхёнчхане, то они отправятся в Южную Корею под нейтральным флагом. В частности, о подобном решении уже сообщили шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан и биатлонистка Ольга Подчуфарова.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле проанализируют решение МОК, и призвал «исключить эмоции». Он также заявил, что приоритетная задача для российских властей — защита интересов спортсменов.

В Совете Федерации назвали вынесенное исполкомом МОК решение «ударом по национальному достоинству». Сенатор Константин Косачев заявил, что оно является реакцией на успехи российских спортсменов на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.