В Совфеде назвали решение МОК ударом по «национальному достоинству»

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что решение исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) является частью общей линии Запада по сдерживанию России. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Бьют по нашему национальному достоинству (переписывание истории), по репутации (агрессивность, махинации) и по интересам (санкции). Такой вот комплекс», — написал он.

По мнению сенатора, подобные действия являются ответом на триумф российской сборной на Играх в Сочи в 2014 году. «Перекупили предателей, избирательно перетрясли пробирки только под одним флагом, организовали истерику в СМИ. Другого решения МОК принять просто не мог, загнали за флажки», — отметил он.

​Косачев считает недопустимым для сборной ехать на Олимпиаду 2018 года под белым флагом. В то же время, по его мнению, централизованно запрещать спортсменам участвовать в соревнованиях, к которым они шли всю жизнь, несправедливо. Сенатор заметил, что в данном случае каждый должен решать за себя, а «страна должна проявить мудрость, поддержав спорт, а не политику».

МОК вечером 5 декабря отстранил российскую сборную от участия в Играх в корейском Пхёнчхане по итогам расследования случаев применения допинга. Было решено, что к участию в Олимпиаде будут допущены только «чистые» российские спортсмены под олимпийским флагом.

Кроме того, МОК приостановил членство в организации президента Олимпийского комитета России Александра Жукова и вывел главу оргкомитета «Сочи-2014» Дмитрия Чернышенко из координационной комиссии по подготовке к Олимпиаде-2022 в Пекине.

