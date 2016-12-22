СМИ сообщили о стрельбе хуситов по женской демонстрации в столице Йемена

Йеменские хуситы открыли стрельбу во время женской акции протеста в столице страны Сане, сообщил телеканал Al Arabia. Данные о жертвах не приводятся, демонстрацию разогнали.
Женщины вышли на улицы Саны в знак протеста против убийства хуситами экс-президента страны Али Абдаллы Салеха с требованием вернуть его тело. Хуситы, по данным портала Al-Masdar, не возражают против передачи тела.
Хуситы заставили участников демонстрации разойтись, они также порвали фотографии бывшего президента.
Al Arabia сообщает со ссылкой на йеменские СМИ, что в ночь на 6 декабря ополченцы тайно похоронили Салеха в Сане в присутствии нескольких его дальних родственников.
Али Абдалла Салех, занимавший президентское кресло Йемена с 1994 по 2011 год (а до этого он с 1978 по 1990 год руководил Северным Йеменом), был убит 4 декабря. За два дня до своей смерти он призвал сторонников к борьбе с хуситами.
Сын бывшего президента Ахмед Али публично призвал отомстить хуситам за убийство отца и заявил, что будет сражаться до тех пор, «пока последний хусит не будет выброшен из Йемена».