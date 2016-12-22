Жириновский назвал решение МОК спортивно-политическим расизмом

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал решение Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении России от участия в Олимпиаде-2018 «спортивно-политическим расизмом». Об этом говорится в сообщении, которое опубликовано в Telegram-канале политика.

«Они специально дождались зимних Игр, в которых мы сильнее. Да еще и выборы президента у нас близко, так что это в чистом виде политическая провокация», — добавил он.

Политик предложил бойкотировать предстоящую Олимпиаду в корейском Пхёнчхане. По его мнению, спортсмены могут ехать на Игры только от своей страны, а если она отстранена — отстранены и ее представители. «МОК сорвал участие наших спортсменов!» — добавил он.

Жириновский также предложил одновременно с Олимпиадой провести собственные Игры доброй воли.

Вечером 5 декабря исполком МОК отстранил российскую сборную от зимних Игр в Пхёнчхане в Южной Корее после расследования о случаях применения допинга. Однако «чистые» российские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде-2018, но под олимпийским флагом.

МОК приостановил членство в организации президента Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Жукова и вывел главу оргкомитета «Сочи-2014» Дмитрия Чернышенко из координационной комиссии по подготовке к Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Игры доброй воли (Goodwill Games) были организованы по инициативе американского бизнесмена Тэда Тернера как альтернатива Олимпийским играм. Это произошло, после того как США и ряд стран Запада бойкотировали Олимпиаду-1980 в Москве, а СССР в ответ бойкотировал Игры 1984 года в Лос-Анджелесе. Первые Игры доброй воли состоялись в Москве в июле 1986 года. В них принимали участие более 3000 спортсменов из 79 стран.