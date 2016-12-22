Медведев утвердил расширение территории опережающего развития в Приморье

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении территории опережающего развития (ТОР) «Михайловский» в Приморском крае. Оно было подписано 2 декабря и опубликовано на сайте правительства.

Документ был внесен Минвостокразвития России. Согласно постановлению, в ТОР «Михайловский» включили 35 земельных участков, которые находятся на территории Михайловского, Спасского, Черниговского и Яковлевского муниципальных районов Приморского края.

На этих участках планируют построить молокозавод и молочную ферму на 1,8 тыс. коров. Также там намерены создать животноводческие комплексы для разведения молочных пород крупного рогатого скота. Их количество оценивается в 15 тыс. голов. Правительство также планирует перерабатывать на новых предприятиях более 60 тыс. т молока ежегодно.

В справке к документу указывается, что расширение «Михайловского» привлечет инвестиции на сумму более 14,5 млрд руб., позволит создать более 600 рабочих мест. «Совокупные поступления в консолидированный бюджет от налогов и сборов (с учетом налоговых льгот) до 2026 года составят более 2,22 млрд руб.», — отмечается в сообщении.