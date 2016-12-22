Медведев утвердил создание новых территорий опережающего развития

Премьер-министр Дмитрий Медведев 19 ноября подписал постановление о создании трех территорий опережающего развития (ТОР) в Рязанской, Калужской и Челябинской областях, а также расширении уже созданной территории в Хабаровском крае. Документы опубликованы на сайте правительства России.

ТОР «Лесной» будет создана в одноименном поселке городского типа в Шиловском районе Рязанской области. Это позволит диверсифицировать экономику поселка, снизить зависимость от градообразующего предприятия (ФГУП «Завод синтетических волокон «Эластик»), создать более 900 новых рабочих мест и привлечь инвестиции в объеме более 7,6 млрд руб. Также планируется наладить поставки бумажно-целлюлозной продукции.

ТОР «Сосенский» создадут в одноименном городе в Калужской области. Это также диверсифицирует экономику города и снизит зависимость от градообразующих предприятий. В рамках ТОР будут созданы более 1000 новых рабочих мест, также Сосенский ожидают новые инвестиции на сумму более 3 млрд руб. Также планируется создать новые текстильные предприятия по переработке льна и фабрики ткани.

ТОР «Верхний Уфалей» будет создана в одноименном городе в Челябинской области. Помимо диверсификации экономики города и снижения зависимости от градообразующих предприятий, в Верхнем Уфалее создадут более 860 новых рабочих мест и инвестируют более 1,9 млрд руб. Кроме того, в городе займутся строительством заводов по выпуску продукции для металлургической, нефтегазовой, атомной и машиностроительной промышленности.

Также будет расширена ТОР «Николаевск» в городе Николаевс-на-Амуре в Хабаровской области. Благодаря этому в населенном пункте появится 350 новых рабочих мест, а также построят предприятие по переработке руды. «Реализация инвестиционного проекта позволит обеспечить добычу более 7,7 т золота и 12,2 т серебра», — указывается в постановлении.