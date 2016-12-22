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Сенат США одобрил кандидатуру главы Министерства внутренней безопасности
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Сенат США одобрил кандидатуру главы Министерства внутренней безопасности
Политика, 03:50
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Сенат США одобрил кандидатуру главы Министерства внутренней безопасности

Сенат Конгресса США одобрил кандидатуру бывшего заместителя главы аппарата Белого дома Кирстен Нильсен на пост главы Министерства внутренней безопасности (МВБ). Об этом сообщает газета The Washington Post.

«За» кандидатуру 45-летней Нильсен проголосовали 62 сенатора, «против» высказались 37 членов Сената. Глава республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл заявил, что сенат предпринял «серьезный шаг для укрепления безопасности страны», утвердив кандидатуру Нильсен. По его словам, Нильсен возглавит министерство «в критический момент».

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Макконнелл подчеркнул, что она понимает проблемы, с которыми сталкиваются США и отметил ее опыт. В свою очередь, сенатор от демократов Мэгги Хассан заявила, что обеспокоена утверждением кандидатуры Нильсен. По словам Хассан, Нильсен «не смогла продемонстрировать, что она обеспечит устойчивое и опытное руководство без вмешательства со стороны Белого дома».

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В начале октября стало известно, что президент США Дональд Трамп выдвинул Нильсен на пост главы МВБ. По данным издания Politico, Нильсен является экспертом в области кибербезопасности и обладает большим опытом в сфере нацбезопасности. Она работала в Управлении транспортной безопасности и в Совете внутренней безопасности Белого дома при президенте Джордже Буше.

Теги: Министерство внутренней безопасности , Дональд Трамп , Сенат США , Кирстен Нильсен ...
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