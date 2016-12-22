Симоньян рассказала о последствиях лишения RT аккредитации в конгрессе

Лишение российского телеканала RT аккредитации в конгрессе США значительно усложнит работу его журналистов и может стать причиной дополнительных ограничений. Об этом заявила главред телеканала Маргарита Симоньян в эфире телеканала «Россия 1».

Она пояснила, что лишение аккредитации в конгрессе влечет за собой дополнительные сложности в работе журналистов. «В Штатах [лишение доступа в Конгресс и Сенат] значит гораздо больше, чем у нас — мало того, что это просто лишает тебя доступа к информации — на основании этой аккредитации тебе потом дают разные другие аккредитации и вообще доступ куда бы то ни было... Это лишает нас колоссальной возможности вообще работать как СМИ», — пояснила Симоньян.

Главред телеканала предположила, что за лишением аккредитации могут последовать новые ограничения. Она отметила, что RT уже столкнулся со сложностями после того, как он был признан в США иностранным агентом. В частности, она рассказала, что некоторые партнеры телеканала после этого были вынуждены прекратить работу с ним или же пересмотреть условия сотрудничества.

Накануне стало известно, что галерея корреспондентов радио и ТВ конгресса США лишила RT аккредитации из-за статуса иностранного агента российского телеканала. В Кремле это решение назвали «недружественным шагом» который «нарушает принципы свободы работы прессы и свободы слов». Нарушением свободы СМИ шаг Вашингтона сочли и в ОБСЕ.