В сирийском Хомсе в результате взрыва в автобусе погибли восемь человек

По меньшей мере восемь человек погибли при взрыве бомбы в автобусе в городе Хомс в Сирии, еще 16 человек пострадали. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.
Reuters также ретранслирует сообщение от подконтрольного боевикам из «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России), согласно которому в результате взрыва погибли 11 человек. Ответственность за теракт также взяли на себя террористы ИГ.
По словам губернатора Хомса, в автобусе находились студенты городских вузов. Взрыв произошел в районе Акрама, недалеко от университета Аль-Баата.
В начале ноября террористы подорвали управляемый фугас в одном из жилых кварталов города Дейр-эз-Зор. В результате взрыва получили ранения четверо российских журналистов телеканалов НТВ и «Звезда», а также пять военных. Пострадавших доставили на российскую авиабазу «Хмеймим», где им оказали медицинскую помощь.