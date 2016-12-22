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Тарасова призвала Мутко к ответу перед спортсменами после решения МОК
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Тарасова призвала Мутко к ответу перед спортсменами после решения МОК

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила РБК, что вице-премьер и экс-министр спорта Виталий Мутко должен дать ответ перед российскими спортсменами после решения Международного Олимпийского комитета (МОК) о дисквалификации сборной России с Зимних Олимпийских Игр-2018 в Пхёнчхане.

«Мутко должен отвечать, люди должны отвечать за то, что они сделали со спортсменами. Руководство должно отвечать перед спортсменами, голову склонить и извинений попросить», — подчеркнула она.

«Будет собрание. Я считаю, что нужно выступать [на Играх-2018]. Будем командой, под нейтральным флагом. В последний день Олимпиады мы сможем пройтись под своим флагом, таковы условия», — отметила Тарасова.

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Исполком МОК 5 декабря дисквалифицировал Олимпийский комитет России (ОКР) на время Зимней Олимпиады в Пхёнчхане. Российские спортсмены, которых признали «чистыми», смогут поехать на Игры, однако им будет запрещено демонстрировать национальный флаг и герб, а также исполнять российский гимн.

Глава МОК Томас Бах назвал отстранение российской сборной от участия в Олимпиаде-2018 «пропорциональными санкциями». Он также выразил свои соболезнования спортсменам из России, которые не были замечены в употреблении допинга.

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МОК 5 декабря пожизненно отстранил Мутко от участия во всех Олимпийских играх, а также не выдал аккредитации ни одному чиновнику из российского Минспорта.

Также ОКР, по решению МОК, должен будет покрыть расходы в размере $15 млн. на расследование в отношении российских спортсменов, подозреваемых в употреблении допинга. Кроме того, ОКР обязали профинансировать создание агентства по допинг-тестированию.

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Глава ОКР Жуков заявил, что решение МОК будет обсуждаться на Олимпийском собрании ОКР вместе с российскими спортсменами. Он не исключил, что спортсмены из России смогут пройти под национальным флагом на закрытии Зимней Олимпиады-2018, если будут выполнены все требования МОК.

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В Международной федерации футбола (FIFA) сообщили, что решение МОК никак не повлияет на проведение Чемпионата мира по футболу-2018 в России.
Теги: Виталий Мутко , МОК , ОКР , Зимние Олимпийские игры , Татьяна Тарасова
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