В FIFA исключили влияние решения МОК на ЧМ-2018

Решение исполкома Международного Олимпийского комитета (МОК) касательно участия сборной России в Зимних Олимпийских играх-2018 в южнокорейском Пхёнчхане не повлияет на подготовку к Чемпионату мира по футболу-2018 в России. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Международной федерации футбола (FIFA).

«FIFA приняла к сведению решение МОК об участии российских спортсменов на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Это решение не влияет на подготовку к чемпионату мира по футболу 2018 года, мы продолжаем работать над тем, чтобы сделать этот турнир лучшим», — отметили в пресс-службе.

Исполком МОК по итогам заседания 5 декабря дисквалифицировал Олимпийский комитет России (ОКР) на время Игр в Пхёнчхане. «Чистые» российские спортсмены смогут поехать на Олимпиаду в Южную Корею, однако им запретят выступать под российским флагом, показывать герб страны, а также исполнять национальный гимн.

Глава МОК Томас Бах назвал отстранение российской сборной от участия в Зимней Олимпиаде-2018 «пропорциональными санкциями». Он также принес свои соболезнования «чистым» спортсменам из России. По словам Баха, глава ОКР Александр Жуков на выступлении в ходе заседания извинился перед членами исполкома МОК.

Ни один из чиновников российского Министерства спорта не был аккредитован на Игры в Пхёнчхане. Кроме того, исполком пожизненно отстранил бывшего министра спорта и вице-премьера Виталия Мутко от участия во всех Олимпийских играх. Также МОК постановил обязать ОКР выплатить $15 млн., израсходованных на проведение расследования в отношении российских спортсменов, которые могли употреблять допинг. Кроме того, ОКР обязали профинансировать создание агентства по допинг-тестированию.

Сам Жуков заявил, что спортсмены из России смогут продемонстрировать национальный флаг на закрытии Игр, если Москва выполнит все требования МОК. Кроме того, Жуков пообещал обсудить решение МОК на заседании Олимпийского собрания ОКР, на котором также будут присутствовать российские спортсмены.

Телеканал «Россия 1» не будет транслировать Игры в Пхёнчхане без участия российской сборной, сообщили в медиахолдинге ВГТРК. Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев заявил, что России нужно отказаться от участия в Зимней Олимпиаде-2018, так как выступление российских спортсменов под нейтральным флагом будет «унижением для страны».

«Нам все время пытаются доказать несуразность нашего всего: образа жизни, культуры, истории, теперь еще и спорта. Больно? Очень. Душой и сердцем сейчас с нашими спортсменами. Выживем? Да», — прокомментировала решение МОК официальный представитель МИД России Мария Захарова.