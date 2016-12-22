Глава ОКР пообещал обсудить решение МОК на Олимпийском собрании

Решение исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) о частичном допуске российских спортсменов на зимнюю Олимпиаду в Пхёнчхане будет обсуждаться на Олимпийском собрании, сами спортсмены также будут на нем присутствовать. Об этом заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков, сообщает ТАСС.

«Нам предстоит обсудить это решение, мы предполагаем, что оно будет обсуждено на Олимпийском собрании с участием спортсменов — кандидатов на участие в Олимпиаде, тренеров и представителей федераций», — сообщил Жуков. Ожидается, что Олимпийское собрание состоится 12 декабря.

Исполком МОК на заседании 5 декабря принял решение дисквалифицировать ОКР на время зимних Игр в Пхёнчхане. Российские спортсмены, которые не были замечены в употреблении допинга, смогут выступить на соревнованиях, однако им будет запрещено демонстрировать флаг и герб России, а также исполнять национальный гимн.

Глава МОК Томас Бах выразил свои соболезнования «чистым» российским спортсменам. Он также назвал отстранение российской сборной от участия в зимних Олимпийских играх в 2018 году «пропорциональными санкциями». Вместе с тем Бах заявил, что Жуков принес свои извинения перед членами исполкома МОК.

На Олимпиаду не аккредитовали ни одного чиновника из Министерства спорта России. Вице-премьер и экс-министр спорта Виталий Мутко также был пожизненно отстранен от участия в Олимпийских играх.

Кроме того, МОК потребовал ОКР выплатить $15 млн, которые были потрачены на проведение расследования употребления допинга российскими спортсменами. Помимо этого ОКР должен вложить средства в создание агентства по допинг-тестированию.

Вице-спикер Госдумы от фракции ЛДПР Игорь Лебедев призвал отказаться от участия в Играх в Пхёнчхане. По его словам, участие российских спортсменов под нейтральным флагом является «унижением для страны». Медиахолдинг ВГТРК, узнав о решении МОК, отказался транслировать зимнюю Олимпиаду 2018 года.