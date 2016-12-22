В Москве ответили на заявления Пентагона о роли западной коалиции в Сирии

Международная коалиция по борьбе с силами запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» в Сирии за месяц нанесла не больше ударов по позициям боевиков, чем российская авиация за день, говорится в сообщении Минобороны, поступившем в РБК.

«Заявление официального представителя Пентагона Эрика Пэхона, что якобы большая часть территории в Ираке и Сирии была освобождена благодаря усилиям глобальной коалиции и ее партнеров — не более, чем попытка выдать желаемое за действительное», — подчеркнули в ведомстве.

Так в Минобороны отреагировали на заявление официального представителя Пентагона Эрика Пэхона, который сказал, что усилия Дамаска, Москвы и Тегерана «вряд ли приведут к полному и окончательному поражению» ИГ. Пэхон добавил, что сирийские правительственные войска при поддержке российской авиации не смогли добиться вывода значительной территории страны из-под контроля террористов. США и их союзники, подчеркнул представитель Пентагона, «наносят поражение ИГ» и создают все условия для того, чтобы боевики не вернулись на отбитые территории.

6 октября официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что боевики ИГ контролируют в Сирии менее 10% территории. «С момента вступления 30 сентября 2015 года в борьбу с ИГИЛ российских ВКС сегодня подконтрольная «халифату» территория сократилась до менее 10%», — подчеркнул он.