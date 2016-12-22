Заседание МОК по вопросу участия России в Олимпиаде-2018 завершилось

Заседание исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) по вопросу участия российских спортсменов в Олимпиаде в 2018 году в Южной Корее завершилось, сообщили ТАСС в пресс-службе МОК.

Решение должно быть объявлено в 21:30 мск, в это время начнется пресс-конференция главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха.

В ходе заседания выступили российская делегация, глава Олимпийского комитета России Александр Жуков, член МОК, глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов и двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева.

Решение МОК об участии России в Олимпиаде-2018. Онлайн-трансляция

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA), экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков неоднократно говорил, что российские спортсмены применяют допинг. Позже газета The New York Times опубликовала выдержки из его дневников, в которых рассказывается о существовании в России «государственной допинговой программы». Согласно информации в дневниках, в этой программе также участвовал бывший министр спорта, ныне вице-премьер Виталий Мутко.

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Другой информатор WADA Виталий Степанов 3 декабря обратился в Международный олимпийский комитет с призывом запретить россиянам участвовать в Олимпиаде. По его мнению, допускать российских спортсменов к Олимпийским играм «будет несправедливо по отношению к «чистым» спортсменам».

В ноябре WADA отказалось восстановить в организации членство Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Мутко заявлял, что решение об аккредитации агентства не может влиять на вопрос о допуске российских спортсменов к Олимпийским играм. Обвинения в нарушении антидопинговых правил он назвал «попыткой создать образ оси зла».

МОК по итогам проверок допинг-проб спортсменов лишил Россию 11 медалей Олимпийских игр, которые состоялись в Сочи в 2014 году. Газета The New York Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники позже сообщила, что россиян могут допустить к участию в Олимпиаде под нейтральным флагом.