«Табакерка» отменила декабрьские спектакли с участием Олега Табакова

Театр-студия Олега Табакова отменил два спектакля с участием художественного руководителя, находящегося в больнице. Об этом сообщается на сайте «Табакерки».

Отменены спектакли «Чайка» и «Год, когда я не родился», запланированные на 14 и 18 декабря. «Деньги за ранее приобретенные билеты можно получить в кассах театра в течение 10 дней. Деньги за билеты, приобретенные онлайн на сайте театра, будут возвращены на счет списания», — говорится в сообщении театра.

28 ноября МХТ имени Чехова, в котором также работает Табаков, объявил об отмене трех декабрьских спектаклей с участием актера. Также был отменен спектакль 27 ноября.

82-летний Табаков попал в больницу 27 ноября. Его сын Антон сообщил, что причиной госпитализации стало воспаление легких, и артист чувствует себя «как человек в его возрасте, попавший в такую сложную ситуацию». Певец Иосиф Кобзон сообщил РБК, что виделся с Табаковым, и он нездоров. При этом подробностей Кобзон не сообщил.