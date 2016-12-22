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Саудовская Аравия раскрыла число привлеченных по антикоррупционным делам
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Саудовская Аравия раскрыла число привлеченных по антикоррупционным делам
Политика, 20:43
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Саудовская Аравия раскрыла число привлеченных по антикоррупционным делам

В Саудовской Аравии 376 человек привлечены по делам в рамках антикоррупционной кампании. Об этом говорится в заявлении Генеральной прокуратуры королевства, которое публикует канал Al Arabiya. Это либо задержанные, либо те, чьи счета заморожены по решению суда.

Высший комитет по борьбе с коррупцией «вызвал для дачи показаний 320 человек, основываясь на свидетельствах и признаниях лиц, уже арестованных по данному делу».

Reuters сообщает, что большинство задержанных в ходе антикоррупционной кампании в Саудовской Аравии пошли на сделки со следствием. Об этом со ссылкой на государственного прокурора страны.

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По словам чиновника, под стражей остаются 159 человек. Дела некоторых из них (число не уточняется) переданы в суд. В качестве свидетелей в суд вызваны 320 человек.

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Ранее 5 декабря стало известно, что в стране создан специальный счет для изъятых у коррупционеров средств. По оценкам прокуратуры, на него должно поступить $50–100 млрд.

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Кампания по борьбе с коррупцией началась в ноябре. Были задержаны, в том числе, 11 принцев, десятки чиновников и бизнесменов. Власти заморозили в общей сложности более 2 тыс. счетов.

29 ноября арестованный в ходе антикоррупционных рейдов саудовский принц Митаб бен Абдалла (до заключения под стражу занимал пост главы Министерства национальной гвардии королевства) был освобожден после заключения с местными властями «приемлемого соглашения», предусматривающего выплату в казну более $1 млрд. Прежде Митаб бен Абдалла, как отмечал Reuters, рассматривался в качестве одного из главных претендентов на престол.

Теги: коррупция , Саудовская Аравия
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