Саудовская Аравия раскрыла число привлеченных по антикоррупционным делам

В Саудовской Аравии 376 человек привлечены по делам в рамках антикоррупционной кампании. Об этом говорится в заявлении Генеральной прокуратуры королевства, которое публикует канал Al Arabiya. Это либо задержанные, либо те, чьи счета заморожены по решению суда.

Высший комитет по борьбе с коррупцией «вызвал для дачи показаний 320 человек, основываясь на свидетельствах и признаниях лиц, уже арестованных по данному делу».

Reuters сообщает, что большинство задержанных в ходе антикоррупционной кампании в Саудовской Аравии пошли на сделки со следствием. Об этом со ссылкой на государственного прокурора страны.

По словам чиновника, под стражей остаются 159 человек. Дела некоторых из них (число не уточняется) переданы в суд. В качестве свидетелей в суд вызваны 320 человек.

Ранее 5 декабря стало известно, что в стране создан специальный счет для изъятых у коррупционеров средств. По оценкам прокуратуры, на него должно поступить $50–100 млрд.

Кампания по борьбе с коррупцией началась в ноябре. Были задержаны, в том числе, 11 принцев, десятки чиновников и бизнесменов. Власти заморозили в общей сложности более 2 тыс. счетов.

29 ноября арестованный в ходе антикоррупционных рейдов саудовский принц Митаб бен Абдалла (до заключения под стражу занимал пост главы Министерства национальной гвардии королевства) был освобожден после заключения с местными властями «приемлемого соглашения», предусматривающего выплату в казну более $1 млрд. Прежде Митаб бен Абдалла, как отмечал Reuters, рассматривался в качестве одного из главных претендентов на престол.