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Полиция задержала предполагаемого убийцу бойца Росгвардии
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Полиция задержала предполагаемого убийцу бойца Росгвардии
Общество, 20:02
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Полиция задержала предполагаемого убийцу бойца Росгвардии

В Краснодарском крае полиция задержала подозреваемого в убийстве офицера Росгвардии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главное управление МВД по краю.​

Мухтар Малсюгенов был задержан в окрестностях Армавира.

Как сообщается на сайте регионального главка, подозреваемый доставлен в отдел полиции для проведения следственных действий.

В ресторане в Краснодарском крае застрелили офицера Росгвардии
Общество

В ночь на 26 ноября в ресторане «Астория» в Армавире произошла перестрелка между посетителями. В результате погибли три человека, в том числе офицер Росгвардии — врио начальника отдела вневедомственной охраны Армавира Петр Ломакин. Он оказался очевидцем ссоры и попытался предотвратить разрастание конфликта. Ломакин был ранен и скончался в больнице.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более человек». 26 ноября Следственный комитет России объявил в розыск предполагаемого участника перестрелки.
 

Теги: Краснодарский край , Армавир , Убийство , Росгвардия , Уголовное дело
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