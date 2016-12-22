Полиция задержала предполагаемого убийцу бойца Росгвардии

В Краснодарском крае полиция задержала подозреваемого в убийстве офицера Росгвардии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главное управление МВД по краю.​

Мухтар Малсюгенов был задержан в окрестностях Армавира.

Как сообщается на сайте регионального главка, подозреваемый доставлен в отдел полиции для проведения следственных действий.

В ночь на 26 ноября в ресторане «Астория» в Армавире произошла перестрелка между посетителями. В результате погибли три человека, в том числе офицер Росгвардии — врио начальника отдела вневедомственной охраны Армавира Петр Ломакин. Он оказался очевидцем ссоры и попытался предотвратить разрастание конфликта. Ломакин был ранен и скончался в больнице.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более человек». 26 ноября Следственный комитет России объявил в розыск предполагаемого участника перестрелки.

