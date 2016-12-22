Участника перестрелки в ресторане в Краснодарском крае объявили в розыск
Общество, 15:56
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Участника перестрелки в ресторане в Краснодарском крае объявили в розыск
Следственный комитет России (СКР) объявил в розыск предполагаемого участника перестрелки в городе Армавире Краснодарского края, во время которой погибли три человека. Об этом ТАСС сообщила представитель краевого управления СКР Наталья Смяцкая.
Ранее сообщалось о том, что в перестрелке в одном из ресторанов Армавира погиб офицер Росгвардии. По данным источника «Интерфакса», 26 ноября в 03:20 мск офицер стал очевидцем конфликта в ресторане и попытался помешать этому. В результате он получил огнестрельные ранения и скончался в больнице.
Позднее стало известно, что во время перестрелки один человек погиб на месте, а второй также скончался в больнице. По факту перестрелки завели уголовное дело.