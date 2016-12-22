«Пятерочка» проверит заявление покупательницы об избиении охранником

Руководство торговой сети «Пятерочка» начало проверку информации об избиении покупательницы охранником, сообщил РБК представитель компании.

«Видеозаписи и опрос сотрудников магазина не подтверждают факта причинения ущерба здоровью посетительницы. Сотрудник ЧОП отстранен от работы на объектах компании до завершения всех проверок», — сообщили в торговой сети.

Портал «78.Ru» сообщил, что конфликт произошел в магазине, расположенном в Пушкине (Санкт-Петербург). Женщина рассказала, что сотрудник ЧОПа заподозрил ее в краже и потребовал показать содержимое сумки. 49-летняя покупательница выполнила просьбу, но после того как она направилась к выходу, мужчина снова попытался отобрать сумку и несколько раз ударил пострадавшую стеклянной дверью.

Женщина обратилась в травмпункт, и там у нее зафиксировали множественные ушибы рук и ног.

В августе из подмосковного магазина «Пятерочка» уволили сотрудницу, которая напала на 10-летнего ребенка, вставшего на скейтборд в торговом зале.