Россию ознакомят с выводами комиссий МОК перед их публичным объявлением

Российская делегация в Лозанне, которая представляет интересы российских спортсменов на заседании исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), получит итоговый доклад комиссии под руководством Самуэля Шмида за 20 минут до начала оглашения его результатов. Об этом сообщает InsideTheGames.
Эта комиссия занималась проверкой информации о предполагаемом вмешательстве российских властей в работу государственной антидопинговой системы. В докладе комиссии будут представлены результаты 15 месяцев работы комиссии, а также названы ответственные за применение допинга и дисквалификацию 25 спортсменов из России за допинг.
Кроме того, Олимпийский комитет России первым получит информацию о вердикте исполкома МОК относительно участия России в Олимпийских играх 2018 года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МОК.
О том, что в России на государственном уровне действует допинговая программа, которая затрагивает многие виды спорта, говорилось в докладе независимого эксперта WADA Ричарда Макларена, опубликованном в 2016 году.
Делегацию России в Лозанне возглавляет президент ОКР Александр Жуков. Вместе с Жуковым интересы России представляет руководитель Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов и двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева.
Исполком МОК 5 декабря должен объявить о своем решении по поводу допуска России к Олимпийским играм 2018 года в Пхёнчхане. Перед этим будут заслушаны доклады двух комиссий МОК — комиссии под управлением Дениса Освальда, которая занималась перепроверкой допинг-проб российских спортсменов с Олимпиады-2014 в Сочи, и комиссии под руководством Самуэля Шмида, которая проверяла информацию из доклада Макларена о предполагаемом вмешательстве российских властей в работу государственной антидопинговой системы.
О своем решении МОК объявит в 21:30 мск 5 декабря.