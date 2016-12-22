Полиция применила против сторонников Саакашвили слезоточивый газ

Сторонники бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили заблокировали в Киеве машину, на которой силовики пытались увезти задержанного политика. Полиция применила против них газ. Об этом сообщает украинский портал «Гордон».

Сторонники Саакашвили заблокировали микроавтобус, в котором силовики пытались увезти политика. В толпе звучат призывы к походу на администрацию президента, импичменту и революции.

«Интерфакс-Украина» сообщает, что собравшиеся разбирают брусчатку и швыряют ее в полицейских, а также пытаются возводить баррикады из мусорных баков.

Ранее адвокат Саакашвили Павел Богомазов заявил, что политика обвинили в попытке свержения государственной власти. В сообщении СБУ говорилось, что бывший губернатор оказывал содействие членам преступных группировок.

Утром 5 декабря СБУ провела обыск в квартире Саакашвили. Спикер службы Елена Гитлянская заявила, что это делалось в рамках уголовного дела, но не уточнила, какого именно. Политик скрылся от силовиков на крыше, угрожал спрыгнуть оттуда и просил сторонников, собравшихся во дворе, не дать его задержать.