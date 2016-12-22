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Шахта «Распадская» возобновила работу после пожара
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Шахта «Распадская» возобновила работу после пожара
Общество, 13:49
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Шахта «Распадская» возобновила работу после пожара

Шахта «Распадская» (Кемеровская область) полностью восстановила работу после пожара. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

«Специальная комиссия под контролем Ростехнадзора изучает причины инцидента», — уточнили в пресс-службе.

Прокуратура проведет проверку по факту пожара на шахте «Распадская»
Общество

4 декабря на «Распадской» произошло возгорание газа на поверхности в устье дегазационной установки. Все горняки, находившиеся в момент аварии под землей, были выведены. В результате ЧП никто не пострадал.

В тот же день источник в компании-владельце шахты Evraz сообщил РБК, что на расследование инцидента потребуется около 10 дней.

Региональная прокуратура начала проверку по факту произошедшего.

Теги: Кемеровская область , шахта «Распадская» , Пожар
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