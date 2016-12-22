Шахта «Распадская» возобновила работу после пожара

Шахта «Распадская» (Кемеровская область) полностью восстановила работу после пожара. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

«Специальная комиссия под контролем Ростехнадзора изучает причины инцидента», — уточнили в пресс-службе.

4 декабря на «Распадской» произошло возгорание газа на поверхности в устье дегазационной установки. Все горняки, находившиеся в момент аварии под землей, были выведены. В результате ЧП никто не пострадал.

В тот же день источник в компании-владельце шахты Evraz сообщил РБК, что на расследование инцидента потребуется около 10 дней.

Региональная прокуратура начала проверку по факту произошедшего.