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Прокуратура проведет проверку по факту пожара на шахте «Распадская»
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Прокуратура проведет проверку по факту пожара на шахте «Распадская»
Общество, 14:57
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Прокуратура проведет проверку по факту пожара на шахте «Распадская»

Кемеровская прокуратура проводит проверку по факту пожара на шахте «Распадская», сообщается на сайте ведомства.

Будет проверено в том числе соблюдение законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

На момент аварии, по данным ведомства, под землей находились около 500 человек, все они были выведены на поверхность, никто не погиб и не пострадал.

На шахте нет причин для остановки [работы]. Сейчас берем пробы газа, чтобы убедиться, что под землей везде все в порядке, заявил РБК источник на шахте «Распадская».

«Думаю, завтра сможем запустить работу везде, кроме участка непосредственно под возгоранием. Там обстановка нормальная, но необходимо провести официальное расследование происшествия, — добавил собеседник РБК.

Официальное расследование пожара на шахте контролирует Ростехнадзор. «Обычно это занимает до 10 дней, — сообщил РБК источник в компании-владельце шахты Evraz.

Ранее пресс-служба предприятия сообщила, что из шахты был выведен 571 человек.

Возгорание газа произошло 4 декабря на поверхности в устье дегазационной установки на территории шахты. В ликвидации пожара принимали участие 55 человек и 10 единиц техники.

Теги: проверка , Кемеровская область , Пожар , «Распадская»
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