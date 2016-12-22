Все горняки самостоятельно вышли из загоревшейся шахты «Распадская»

Все горнорабочие самостоятельно вышли из шахты «Распадская» в Междуреченске Кемеровской области, после того как произошло возгорание газа на поверхности шахты. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС России по региону.

В данное время угроза перехода огня в горную выработку снята.

По данным МЧС, возгорание газа произошло 4 декабря на поверхности в устье дегазационной установки на территории шахты.

На месте ЧП работают горноспасатели, сотрудники Междуреченского пожарно-спасательного гарнизона. Пожар тушат 55 человек и десять единиц техники от МЧС России.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области заявили РБК, что шахту после пожара самостоятельно покинули 456 горняков. «Четыре человека оставлены для жизнеобеспечения шахты. Угрозы никакой нет, никто не пострадал», — отметил собеседник РБК.

Позже в пресс-службе шахты ПАО «Распадская» сообщили, что на поверхность был выведен 571 человек.

По его словам, на месте ЧП сейчас работают пожарно-спасательные силы Междуреченского гарнизона.

Как рассказали РБК в компании Evraz, которой принадлежит шахта, в 11:36 на поверхности дегазационной скважины на территории «Распадской» было обнаружено возгорание.

«Сейчас возгорание локализовано. Создан специальный штаб, который определит причину происшествия», — сказали в пресс-службе компании.