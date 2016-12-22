В ГИБДД обратили внимание на видео с ездой по тротуару на Gelandewagen

Столичная ГИБДД обратила внимание на видео, на котором девушка на Gelandewagen едет по тротуару на набережной Тараса Шевченко в Москве. Сейчас в правоохранительных органах изучают ролик, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу автоинспекции.

«ГИБДД изучает видео, на котором девушка-водитель Gelandewagen преградила путь пешеходам на набережной», — сообщили в пресс-службе.

Видео: majorka_777_ / instagram

Ролик был опубликован в аккаунте majorka_777_ в Instagram, посвященном автотематике. «Не, ну когда уже закончится этот беспредел @sheikha___777», — говорилось в подписи под видео. Ролик был снят мужчиной, который, сидя на пассажирском месте, комментирует действия девушки-водителя.

Ранее, в конце ноября, в этом же аккаунте было опубликовано видео с четырехлетним ребенком, который, сидя за рулем, ведет Gelandewagen по МКАД. Мальчик не только сам вел автомобиль, но и совершал опасные маневры. Позднее стало известно, что женщине, которой принадлежал автомобиль, был назначен штраф в 33 тыс. руб.