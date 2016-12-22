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Полиция проверит факт вождения 4-летним ребенком Gelandewagen по МКАД
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Полиция проверит факт вождения 4-летним ребенком Gelandewagen по МКАД
Общество, 01:43
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Полиция проверит факт вождения 4-летним ребенком Gelandewagen по МКАД

Управление ГИБДД по Москве проверит появившуюся в соцсетях информацию о 4-летнем ребенке за рулем автомобиля Gelandewagen на МКАД. Об этом сообщает телеканал РЕН со ссылкой на правоохранителей.

Видео, где ребенок ведет автомобиль, опубликовал пользователь Instagram majorka 777. ​«Мелкий с 4-х лет двигается на «Гелике» @ariana_lopez_097 с детства учит играть в «шашки» 😂😂 а вы со скольки лет за рулем?», — говорится в подписи к видео», — говорится в сообщении под видео.

https://www.instagram.com/p/Bb60b9al_F1/?hl=ru&taken-by=majorka_777_

На кадрах видео ребенок сидит на коленях у женщины и ведет автомобиль, притом что женщина не контролирует движение. Машина едет на высокой скорости и перестраивается из одного ряда в другой.

25 ноября в Ставропольском крае во результате ДТП погиб годовалый ребенок, который в момент аварии находился на руках у матери. Из-за плохих погодных условий водитель не справился с управлением и съехал с дороги, после чего автомобиль перевернулся. Как заявили в полиции, ребенок мог бы выжить, если бы перевозился в специальном кресле.

Теги: ГИБДД , ребенок , МКАД , Gelandewagen
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