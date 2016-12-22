В Москве на Киевском шоссе столкнулись пять автомобилей

На Киевском шоссе в Москве столкнулись пять легковых автомобилей. ДТП произошло 2 декабря около 18:30 мск. Пострадавших нет. Об этом сообщили РБК в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

Ранее телеканал «Москва 24» сообщал, что накануне на МКАД возле съезда в город Троицк столкнулись семь автомобилей.

По словам собеседника РБК, ДТП, подобных аварии на Киевском шоссе, за вечер 2 декабря не было.