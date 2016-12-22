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Аргентина провела тестовый взрыв в зоне исчезновения подлодки «Сан Хуан»
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Аргентина провела тестовый взрыв в зоне исчезновения подлодки «Сан Хуан»
Общество, 07:41
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Аргентина провела тестовый взрыв в зоне исчезновения подлодки «Сан Хуан»

ВМС Аргентины устроили взрыв в океане, чтобы определить тип звуковых волн, идентифицированных во время поисков пропавшей подводной лодки «Сан Хуан». Об этом сообщил телеканал Todo noticias.

Телеканал отмечает, что во время поисковой операции в зоне, где пропала субмарина, была зафиксирована «гидроакустическая аномалия». Чтобы определить ее силу, Минобороны Аргентины подорвало 100 кг взрывчатки на глубине 40 м. Согласно данным Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, гидроакустическая аномалия, которая была зафиксирована во время поисков «Сан Хуан», была мощнее, чем звуковая волна от детонации тестового заряда.

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Дизельная подводная лодка ВМС Аргентины «Сан Хуан» пропала 15 ноября во время перехода из порта Ушуая в порт Мар-дель-Плата. На борту находились 44 человека, об их судьбе ничего неизвестно. Последний раз субмарину зафиксировали в 432 км от Атлантического побережья Аргентины. В поисковой операции принимают участие специалисты из России, США, Бразилии, Великобритании, Чили и других стран.

В ноябре представитель Военно-морских сил Аргентины Энрике Бальби заявил, что в месте, где в последний раз была зафиксирована «Сан Хуан», произошло «аномальное, неядерное, мощное и короткое событие». Подробностей он не раскрыл.

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В пятницу, 1 декабря, в ВМС Аргентины заявили, что прекращают операцию по спасению моряков с лодки «Сан-Хуан». В воскресенье, 3 декабря, Бальби сообщил, что установлено два места, где предположительно может находиться подлодка, а именно у мыса Горн — на глубине 950 м и 700 м. О каком именно районе идет речь, он не уточнил.

Теги: Аргентина , подлодка , Сан-Хуан
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