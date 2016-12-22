Активисты согласились убрать баррикады около офиса украинского NewsOne

Активисты, которые заблокировали вход в бизнес-центр, где находится офис телеканала NewsOnе, стали разбирать баррикады после просьбы украинского министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Об этом сообщается на сайте канала.



Как отмечается в сообщении, активисты стали разбирать мешки, которыми они забаррикадировали вход в здание. Один из них сказал NewsOnе, что «переформатировать акцию» просили Аваков и глава Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Наталья Клетна. Собеседник телеканала отметил, что нужно сделать так, чтобы «люди все-таки могли проехать».



Активист сообщил, что около здания бизнес-центра будет создан блокпост, где будут «проверять документы». Он объяснил, что пройти не смогут те, кто носят георгиевскую ленточку и российские журналисты. «Тем более, если они пришли к вам на телеканал», — подчеркнул собеседник NewsOnе.

Блокада офиса NewsOne началась 3 декабря. Тогда к зданию подъехали неизвестные на грузовике с мешками, выгрузили их у входа и заблокировали въезд колючей проволокой. Активисты потребовали у телеканала «сменить политику» и заявили, что руководитель NewsOnе и народный депутат Евгений Мураев должен извиниться за свои слова о Евромайдане. В конце ноября в эфире программы «Украинский формат» он назвал Майдан «государственным переворотом», а не революцией.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что давить и блокировать СМИ недопустимо. Он отметил, что нельзя «оправдывать действия страны-агрессора против Украины, подыгрывать российской пропаганде, в том числе в таких вопросах, как оценка Революции достоинства». Украинский лидер также сказал, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания должен работать более эффективнее, чтобы регулировать медиа пространство. Порошенко допустил, что блокировка NewsOnе может быть реакцией на то, что органы бездействуют.

С призывом прекратить блокировку телеканала выступал и украинский министр внутренних дел Арсен Аваков. «Обращаюсь к протестующим: блокирование NewsOne нужно прекратить, не стоит из негодников делать страдальцев», — написал он на своей странице в Facebook.