Порошенко счел недопустимой блокировку работы СМИ

Президент Украины Петр Порошенко заявил ​на своей странице в Facebook о недопустимости давления на СМИ, а также их блокировки.

«Также недопустимы попытки оправдывать действия страны-агрессора против Украины, подыгрывать российской пропаганде, в том числе в таких вопросах, как оценка Революции достоинства. Иногда эти действия — реакция на бездействие органов, которые должны оперативно реагировать», — добавил украинский лидер.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания должен эффективнее осуществлять регулирование медиапространства, заключил Порошенко.

Вечером 3 декабря неизвестные заблокировали редакцию телеканала NewsOne в Киеве. Перед этим канал транслировал «Марш за импичмент» президента Украины, который организовал бывший одесский губернатор Михаил Саакашвили.

Активисты потребовали от телеканала «сменить политику».

Активисты пообещали снять блокаду, после того как владелец NewsOne Евгений Мураев «покается» за «сепаратистские» высказывания. Ранее он утверждал, что

события 2014 года на Украине являлись «государственным переворотом».

Журналисты NewsOne потребовали от Порошенко взять ситуацию с блокировкой канала под свой контроль и защитить свободу слова.

Ранее 4 декабря министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал перекрывших доступ к зданию телеканала NewsOne прекратить акцию, а владельцев телеканала — перестать «провоцировать людей».

