Потанин доложил Путину о снижении вредных выбросов в Норильске на треть

Глава ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин доложил президенту Владимиру Путину об уменьшении на 35% объема вредных выбросов в Норильске. Об этом сообщается на сайте Кремля.
По словам Потанина, такой результат стал возможен в рамках первого этапа реализации экологического проекта «Норильского никеля». Второй этап предполагает снижение выбросов диоксида серы в черте Норильска на 75% к 2023 году.
Глава «Норильского никеля» отметил, что компания смогла отойти от «технологий ненадежных, непроверенных и от подверженных санкционному риску на доступные, в том числе отечественные, технологии». Потанин подчеркнул, что компания вложила около 150 млрд руб. в решение экологической проблемы Норильска.
В январе 2017 года Потанин заявил, что в модернизацию производства компании будет вложено около 1 трлн руб. Из них 250 млрд руб. выделят на реализацию экологических проектов. На очередной встрече с Путиным глава «Норильского никеля» заявил, что благодаря инвестициям также в полтора раза вырастет производство руды.