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Ростехнадзор рассказал о проверках на «Маяке» после выбросов рутения
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Ростехнадзор рассказал о проверках на «Маяке» после выбросов рутения
Общество, 13:45
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Ростехнадзор рассказал о проверках на «Маяке» после выбросов рутения

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) в период с 26 октября по 3 ноября 2017 года провела проверку выполнения мер по радиационному контролю за источниками выбросов радиоактивных веществ на предприятии «Росатома» ФГУП «ПО Маяк», говорится в сообщении ведомства.

«Никаких нарушений, связанных с проведением радиационного контроля за источниками выбросов радиоактивных веществ, а также с работой оборудования и ведением технологических процессов, которые могли бы явиться причиной выброса в атмосферу изотопа рутений-106, проведенной проверкой не выявлено», — заявил Ростехнадзор.

Повышенные концентрации рутения-106 в атмосфере в начале октября обнаружились в ряде европейских стран. Экологические ведомства по радиационной защите этих стран фиксировали уровни активности рутения-106 в диапазоне от 10 мкБк (микробеккерелей) до 100 мБк (милибеккерелей) на кубометр воздуха, при этом наибольший показатель в 145 мБк/м3 был отмечен 30 сентября в Бухаресте, сообщает Ростехнадзор. Аналогичная информация есть и в отчете МАГАТЭ от 10 октября. Европейские регуляторы указали на Южный Урал как на возможный источник этих выбросов.

Российская атомная монополия «Росатом» отрицала российское происхождение загрязнения и сообщала о фиксации содержания рутения-106 в воздухе только на одном пункте измерения, в Санкт-Петербурге. Росгидромет опубликовал данные замеров, согласно которым с 25 сентября до 1 октября превышение радиационного фона в атмосфере фиксировали все посты, расположенные на Южном Урале, в Республике Татарстан, а также в Волгограде и Ростове-на-Дону. Экстремально высокое загрязнение, по данным ведомства, отмечалось в пунктах измерения в селе Аргаяш и поселке Новогорный (превышение фона предыдущего месяца в 986 и 440 раз соответственно), расположенных поблизости от города Озерска, где находится ПО «Маяк». «Гринпис Россия»​​ обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить, откуда произошла утечка радиоактивного рутения-106.

«Источник не искали»: откуда тянется радиационный след рутения-106
Общество

ПО «Маяк» 21 ноября тоже ответило на обвинения экологов: «Загрязнение атмосферы изотопом рутений-106, указанное в сообщении Росгидромета, не связано с деятельностью ФГУП «ПО «Маяк»... в 2017 году источники из рутения-106 не производились, превышения поступления радионуклидов со стороны предприятия в атмосферу не зарегистрировано». Предприятие «Росатома» занимается переработкой отработанного ядерного топлива, утилизацией радиоактивных отходов и производством оружейного плутония.

Теги: Ростехнадзор , «Маяк» , рутений
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