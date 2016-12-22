Улюкаев рассказал суду о вязаном свитере Сечина

Приезд бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева в офис «Роснефти» сопровождался рядом странных обстоятельств. Об этом экс-глава МЭР сообщил в зале суда, передает корреспондент РБК.

По словам Улюкаева, Сечин очень настойчиво звал его в офис, отказываясь продолжать общение по телефону или на нейтральной территории. Бывший министр решил принять предложение: ему было интересно посмотреть компанию. Кроме того, он был уверен, что ему предстоит еще долго работать с Сечиным.

Сечин встретил Улюкаева у порога, этот факт смутил бывшего министра. «Я был в разных компаниях — и в РЖД, и в Газпроме, и в других, но никогда глава компании не встречал меня у порога. Это прерогатива более высоких лиц — вице-премьера или премьера правительства», — рассказал он.

Внешний вид главы «Роснефти», по словам Улюкаева, не соответствовал предполагаемым переговорам: «Он был в каком-то вязаном свитере, как будто на зимнюю рыбалку собрался».

Ранее бывший министр объяснил неявку Сечина в суд для дачи показаний «боязнью ответственности».

Бывший министр был задержан в офисе «Роснефти» в ноябре 2016 года. Сторона обвинения считает, что он прямо перед этим получил от Сечина взятку в $2 млн. Деньги он требовал за положительное заключение по сделке с «Башнефтью».

Сечина четырежды вызывали в суд для дачи показаний, однако он ни разу не явился. 28 ноября судья Лариса Семенова отказалась вызывать его в пятый раз.