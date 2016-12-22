Глава нижегородского отделения «Единой России» сложил полномочия

Депутат Госдумы и бывший мэр Нижнего Новгорода Вадим Булавинов подал заявление о сложении с себя обязанностей исполняющего полномочия секретаря нижегородского отделения «Единой России». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Единой России».

В пресс-службе заявили, что заявление от Булавинова на имя и.о. секретаря генсовета партии Андрея Турчака поступило сегодня. В нем он указал, что решил сложить полномочия по собственному желанию «в связи с болезнью и невозможностью исполнения своих обязанностей».

В пресс-службе отметили, что заявление будет удовлетворено на ближайшем заседании президиума генсовета партии.

Агентство «НТА-Приволжье» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что Булавинов был задержан ГИБДД 1 декабря в Нижнем Новгороде «в состоянии сильного алкогольного опьянения». Он был доставлен для медицинского освидетельствования в городскую больницу.