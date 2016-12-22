Депутата Госдумы госпитализировали в предынсультном состоянии

В Нижнем Новгороде в предынсультном состоянии госпитализировали депутата Госудумы от партии «Единая Россия», бывшего мэра города Вадима Булавинова, сообщил РБК пресс-секретарь депутата Павел Буянов.

По его словам, у Булавинова 1 декабря случился приступ по дороге с работы домой.

«Его удалось оперативно доставить в отделение реанимации. Врачи диагностировали у него предынсультное состояние», — рассказал пресс-секретарь. «Медики связывают резкое ухудшение состояния здоровья депутата с сильным переутомлением», — добавил он.

В настоящий момент депутат находится в реанимации в одной из нижегородских больниц, его состояние врачи оценивают как стабильное. «Он идет на поправку», — сказал Буянов. Он ​также отметил, что после проведения двух экспертиз алкоголя или наркотиков в крови депутата не обнаружено.

Накануне, 1 декабря, агентство «НТА-Приволжье» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что Вадима Булавинова задержали в Нижнем Новгороде в «состоянии сильного алкогольного опьянения» и доставили для медосвидетельствования в одну из больниц города.