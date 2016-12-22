В Германии в здании правительства Тюрингии нашли посылку с гранатой
Общество, 16:07
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В Германии в здании правительства Тюрингии нашли посылку с гранатой
Сотрудники спецслужб обнаружили посылку с гранатой в здании правительства федеральной земли Тюрингия в городе Эрфурте. Об этом сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Посылка с гранатой находилась в пакете почтовой службы DHL. В настоящий момент саперы изучают посылку и пытаются понять, есть ли у гранаты взрыватель.
В городе Потсдаме в Германии 2 декабря полиция эвакуировала посетителей рождественской ярмарки после того, как был обнаружен подозрительный пакет. Саперы нашли в пакете жестяную банку, опутанную проводами и начиненную гвоздями.