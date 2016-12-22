В ФРГ эвакуировали рождественскую ярмарку из-за подозрительного пакета

В немецком городе Потсдам полиция эвакуировала посетителей рождественской ярмарки из-за подозрительного пакета. Об этом сообщает газета Potsdamer Neueste Nachrichten.
Инцидент произошел днем 1 декабря в центре Потсдама на Бранденбургской улице. На месте происшествия саперы обнаружили пакет размером 40 на 50 см, в котором находилось жестяная банка емкостью 1-1,5 литра с гвоздями, она была опутана проводами.
Район был оцеплен полицией и спецназом. Позднее сотрудники спецслужб произвели управляемый подрыв пакета.
В настоящий момент полиция выясняет все обстоятельства происшествия, оцепление в городе было снято. Сотрудники государственного управления уголовного розыска в Потсдаме начали расследование инцидента.
Также меры безопасности были усилены в Берлине после сообщения о подозрительном пакете в Потсдаме. Жителям столицы Германии посоветовали не покидать свои дома в течение нескольких часов.
Полиция прочесывает город со служебными собаками и занимается поисками взрывных устройств. Премьер-министр земли Бранденбург Дитмар Войдке также поблагодарил сотрудников полиции за «осмотрительную работу».