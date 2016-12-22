В Москве эвакуировали Центральный детский магазин

Посетителей и сотрудников Центрального детского магазина (ЦДМ) на Лубянке эвакуировали. Об этом РБК сообщила сотрудница Центрального детского фотоателье, расположенного в торговом центре.

По словам другой сотрудницы магазина, эвакуация началась «около двух часов назад». В здании объявили пожарную тревогу и попросили всех покинуть помещение. Она добавила, что здание оцепили и никого не пускают внутрь, на место приехали кинологи с собаками.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве РБК сообщили, что звонков об эвакуации в ЦДМ не поступало.

В сентябре эвакуация в ЦДМ из-за звонков с угрозами взрыва проводилась дважды.

Волна звонков об угрозе взрыва началась в российских регионах в сентябре. Сообщения поступали в 75 регионах, ни одно из них не подтвердилось. Источник, близкий к ФСБ, сообщил РБК, что правоохранительные органы проводят биллинг, пытаются установить владельцев телефонов и адреса IP-телефонии. Источник РБК, близкий к силовым структурам, рассказал, что это часть спланированной атаки, которая ведется с территории другого государства. Глава ФСБ Александр Бортников в начале октября оценивал ущерб от телефонного терроризма в 300 млн руб.