В Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали ТЦ «Охотный Ряд»

Из московского торгового центра «Охотный Ряд» эвакуировали посетителей из-за угрозы взрыва. Об этом РБК рассказала сотрудница администрации ТЦ.

«Да, у нас эвакуация, но я не могу сказать по какому поводу. Мне неизвестно», — заявила собеседник РБК. По ее словам, из здания уже эвакуированы все посетители, в настоящее время на место прибыли полицейские и пожарные. В пресс-службе ГУ МВД по Москве не располагают информацией об эвакуации из ТЦ «Охотный Ряд». По данным источника «Интерфакса», из «Охотного Р​яда» эвакуировали более 1 ​тыс. человек.

Волна анонимных сообщений о минировании общественных и административных зданий прокатилась по России с 10 сентября. Ни одно из сообщений об угрозе взрыва не подтвердилось. По данному факту ФСБ России возбудила уголовное дело по ст. 207 УК РФ (телефонный терроризм).

Глава спецслужбы Александр Бортников 5 сентября сообщил, что сотрудники ведомства установили подозреваемых в распространении ложных анонимных сообщений о минировании. По словам Бортникова, ими оказались четверо россиян, находящихся за границей.

В середине ноября замглавы столичного управления ФСБ Андрей Яценко заявил, что Москва понесла ущерб от телефонных террористов на сумму около 150 млн руб. Депутаты Госдумы 24 ноября одобрили в третьем чтении поправки в закон «О связи», согласно которым операторы должны будут блокировать телефонные номера по запросу спецслужб и Роскомнадзора.