МВД завело дело после гибели ребенка в ДТП на Алтуфьевском шоссе

По факту ДТП на пешеходном переходе через Алтуфьевское шоссе, в котором погиб трехлетний ребенок, возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как заявили в столичном управлении МВД, на семейную пару с ребенком наехал пьяный 31-летний водитель автомобиля Skoda Octavia. Пешеходы пересекали шоссе на зеленый сигнал светофора. «Следственной частью СУ УВД по СВАО ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб трехлетний ребенок», — сообщили в полиции.

Подозреваемого задержали. Полиция устанавливает причины и обстоятельства происшествия.

Инцидент на Алтуфьевском шоссе произошел вечером 3 декабря. В нем пострадали три человека: 29-летние супруги и их трехлетний ребенок. Родителей госпитализировали, ребенок впоследствии скончался от полученных травм.