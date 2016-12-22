Пострадавший при аварии на Алтуфьевском шоссе ребенок скончался

В результате ДТП на Алтуфьевском шоссе погиб ребенок, заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

«3 декабря в 19:45 по адресу: Алтуфьевское шоссе, дом 13, водитель 1986 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомашиной Skoda, совершил наезд на переходивших проезжую часть по регулируемого пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора трех граждан. Это семья, в том числе один несовершеннолетний 2014 года рождения. Для оказания помощи пострадавшие были направлены в медучреждение. Несовершеннолетний скончался», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения эксплуатации транспортных средств).

В конце ноября на нерегулируемом пешеходном переходе в поселке Коммунарка в Новой Москве водитель сбил женщину и ее пятилетнего ребенка. От травм ребенок скончался.