В Москве неизвестный сбил четырех человек и скрылся с места аварии

Водитель иномарки сбил четырех человек на севере Москвы и скрылся. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

«Четыре человека пострадали. Двое из них находятся в тяжелом состоянии», — сказано в сообщении. Как пояснил источник агентства, среди пострадавших четырехлетний ребенок.

По данным агентства «Интерфакс», авария произошла на регулируемом пешеходном переходе на Алтуфьевском шоссе. Полиция задержала водителя, он был на автомобиле Skoda Octavia.

Ранее на юге Москвы водитель на пешеходном переходе сбил трех человек, среди пострадавших двое детей. Как сообщали РБК в пресс-службе ГИБДД, наезд произошел на нерегулируемом пешеходном переходе.