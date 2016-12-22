Адвокат Улюкаева прокомментировала затребованный обвинением срок

Адвокат бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева Дареджан Квеидзе заявила РБК, что не удивлена тем наказанием, которое в ходе заседания в Замоскворецком суде Москвы 4 декабря запросила сторона обвинения.

«Мы такое слышали в судах, ух…», — добавила Квеидзе в беседе с РБК.

Прокурор Борис Непорожный попросил суд приговорить экс-министра к 10 годам колонии строгого режима, штрафу в пятикратном размере взятки, запретить Улюкаеву работать на госслужбе в течение 10 лет, лишить всех званий, орденов и классного чина.

Министра задержали в ночь на 15 ноября 2016 года в офисе «Роснефти», по версии обвинения, после получения взятки в размере $2 млн у главы «Роснефти» Игоря Сечина. Сторона обвинения настаивает, что деньги бывший министр требовал за одобрение сделки по приобретению «Башнефти».

Улюкаев своей вины не признает.