ФАС оштрафовала микрокредитную организацию за рекламу с Иисусом Христом

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Челябинской области оштрафовало микрокредитную организацию «Уралсервис» на 100 тыс. руб. за использование религиозной символики в своей рекламе. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Дело касается рекламы, напечатанной на карманном календаре. На нем были отпечатаны слова: «Удобные деньги. Нужны наличные? Звонок по России бесплатный…», а также текст молитвы «Отче наш» и образ Иисуса Христа. «Челябинское УФАС России вынесло постановление о наложении штрафа в размере 100 тыс. руб. на ООО МКК «Уралсервис» за рекламу с использованием религиозного христианского символа», — заключили в ведомстве.

Директор ООО «МКК «Уралсервис» Иван Шумов заявил РБК, что не получал постановления о наложении штрафа в 100 тыс. руб. от УФАС по Челябинской области. «Я пока постановление не видел, за что привлекли и на каких основаниях. Я вам сейчас пояснить ничего не смогу, пока не увижу постановление», — сообщил Шумов.

Региональное управление ФАС признало противоречащей законодательству рекламу ООО «МКК «Уралсервис» в августе. Ведомство заключило, что организация нарушает закон «О рекламе», так как она оскорбляет чувства верующих. В РПЦ, в свою очередь, назвали размещение христианских символов на рекламе микрокредитов недопустимым, так как это несовместимо «с традиционными православными ценностями, призывающими к нестяжанию и отказу от материальной выгоды». ФАС тогда постановила прекратить распространение подобной рекламы.